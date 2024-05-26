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- 【新品未使用】DISH// サンシェードハット コニファー 2022
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商品詳細
DISH//SUMMERAMUSEMENT'22PLANETのグッズのサンシェードハット(ベージュ)です。購入後、使用せず袋に入れたまま保存しておりました。(※撮影時のみ、袋から取り出しました。)サイズ:FREE(58cm)日除け部分は取り外し可能です。暑い季節のフェスや野外ライブ等にぴったりだと思います！即購入可◎メルカリ便で発送いたします。交渉中でも、先に購入された方を優先させていただきます。他の商品とまとめて購入の場合、多少のお値下げ可能です◎質問等ありましたら、気軽にコメントください☺︎DISH//DISH北村匠海矢部昌暉橘柊生泉大智コニファーサファリハットフェスハット帽子フェス人気グループ···DISH//グッズ種類···その他
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