PSP-3000 ブルー 本体

ご覧頂きましてありがとうございます。出品する商品は値下げ後の金額となっています。psp-3000ブルーの出品になります【商品状態】動作確認済みになります。画面ヤケ等ありません。【付属品】画像にある物が全てとなります。写真にて確認下さい。【発送】全体をアルコール除菌にて清掃後。外側をプチプチで梱包し隙間を新聞紙等で敷き詰め商品が動かない様に発送を行います。入金が確認出来次第，1日〜2日までには発送が完了するように心掛けます。なお，商品すり替え防止の為こちらでシリアルナンバーを控えています。※領収証の発行は致しておりませんのでご了承下さい。



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