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【公式】txtシーグリ2022
商品番号 F22831155244
商品名

【公式】txtシーグリ2022
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

weverseにて購入グッズ整理のため出品しております。画像最後まで見てください。・カレンダー使用済み・QRコード使用済み・組み立て済み画像三枚目にもありますが少し書き込みあります。綺麗には消しましたが少し跡が気になる程度にはなっております。
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