尺八　美品❗️ 2尺2寸正律管　Bb管　金巻き歌口　二つ印　高級品

長さ 69.5センチ重さ 445グラム 中継ぎ銀三線藤巻造り緩み無し割れ、ヒビ、息漏れなし金巻き唄口 欠けなし ピッチ442Hz、筒音はBbになります定価は22万円です。購入した後ほとんど使っていなかったので、新品同様のコンディションです。長管ですが、鳴らしやすい尺八だと思います。(他にも多数の尺八を出品しております。2本以上ご購入すると、1本につき更に1000円値下げさせていただきます。)種類···尺八



尺八二本 八寸管太郎銘二印金巻き唄口 六寸管太郎銘 | labiela.com



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