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尺八　美品❗️ 2尺2寸正律管　Bb管　金巻き歌口　二つ印　高級品
商品番号 K18563227906
商品名

尺八　美品❗️ 2尺2寸正律管　Bb管　金巻き歌口　二つ印　高級品
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 37,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

長さ　69.5センチ重さ　445グラム　中継ぎ銀三線藤巻造り緩み無し割れ、ヒビ、息漏れなし金巻き唄口　欠けなし　ピッチ442Hz、筒音はBbになります定価は22万円です。購入した後ほとんど使っていなかったので、新品同様のコンディションです。長管ですが、鳴らしやすい尺八だと思います。(他にも多数の尺八を出品しております。2本以上ご購入すると、1本につき更に1000円値下げさせていただきます。)種類···尺八
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