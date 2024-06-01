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GAMECUBE　ゲームボーイプレイヤー
商品番号 E96755214795
商品名

GAMECUBE　ゲームボーイプレイヤー
ブランド名 ニンテンドーゲームキューブ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームキューブとSPのソフトができるやつです。起動確認済。スタートアップディスク含め箱の状態、取説悪いです。ソフト系は起動未確認のおまけです。空輸が必要な地域×金欠のため受取、評価早い方でお願いします。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEVTAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/slide821287.html
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