GAMECUBE　ゲームボーイプレイヤー

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商品詳細
ゲームキューブとSPのソフトができるやつです。起動確認済。スタートアップディスク含め箱の状態、取説悪いです。ソフト系は起動未確認のおまけです。空輸が必要な地域×金欠のため受取、評価早い方でお願いします。NintendoNINTENDOGAMECUBEGAMECUBEVTAゲーム機本体種類:NINTENDOGAMECUBEポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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