【安価】DRIPPIN ドリピン チャンウク セット

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商品詳細
2枚目ありCDは新品未開封です上段真ん中のポスターは直筆サイン入りです(メンバーランダムでたまに入っているようです)防水対策のみで箱に入れてお送りしますCDは厚さの関係で緩衝材なし(ご理解いただける方のみ購入可能)海外製品のため、スレ傷に神経質な方はご注意ください❌いいね・値下げ・取り置き・在庫確認・専用・バラ売り⭕配送方法の変更コンビニ支払いの方は必ずコメントください(購入後何も連絡もなく未入金の方がいらっしゃるため)梱包の際に使用するものはリサイクル品です
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