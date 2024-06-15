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TXT ペンライト
商品番号 I13170346694
商品名

TXT ペンライト
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TXTのペンライトです。Weverseshopのグローバルで購入しました。間違えて2つ買ってしまったので出品します。箱も開けていないので動作確認はできていません。素人保管のためご理解ある方のみ購入お願いいたします。
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