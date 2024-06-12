PS3 PlayStation3 本体 CECH-3000A ソフト 9本セット

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週末限定価格13000円→11500円ご来店いただきありがとうございます！セット内容・PlayStation3本体CECH-3000A・純正電源コード・純正USBケーブル・社外(GEO)HDMIケーブル・NBALIVE09・ダークソウル・ファイナルファンタジー13・2014FIFAWorldCupBrazil・ワールドサッカーウイニングイレブン2008•ワールドサッカーウイニングイレブン2010蒼き侍の挑戦•ワールドサッカーウイニングイレブン2014蒼き侍の挑戦・プロ野球スピリッツ2011・モンスターハンターポータブル3rdHDVer.6月にGEOで購入した中古品になります(画像9)何度かプレイしましたがやる時間がなかなか確保できないため出品させていただきます。本体の状態は2世代前の本体としては比較的美品だと思います。表面の左端に白い跡(画像7)が見られるのと、裏面に微かな擦り傷が数箇所見られます。本体、純正コントローラー共に動作確認済みです(画像10)分解はごさいません(画像5)箱と説明書はありません。本来は付属していないHDMIケーブルもお付けしますので高画質プレイをお楽しみください(発送する際はプラスチックケースから出した状態で梱包することをご了承ください)PS3ソフト9本もお付けします。すべて説明書付き、ディスクは無傷です(ダークソウルのみ2つ薄いキズがあります)素人管理の中古品ですので神経質な方は購入はお控えください。キャンセル、返品は不可とさせていただきます。他にもPS3ソフト出品中ですので合わせてのご購入も承っております。ソフトは本体と同時購入で1本200円ずつ値引きさせていただきます。お届け時間のご希望がございましたら取引メッセージにてお申し付けください。