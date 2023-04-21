FF16 ファイナルファンタジーXVI デラックスエディション

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商品詳細
FF16ファイナルファンタジーXVIデラックスエディション（セブンネット）になります。ダンボールから納品書を取り出しただけです。中身は完全な新品未開封品です。・ゲームソフト本体（早期購入特典付き）・特製アートスチールブックケース主人公クライヴのアートをあしらったスチールブックケース・ワールドマップグラフィッククロス物語の舞台となるヴァリスゼアの地図を表現したグラフィッククロス・インゲームアイテム楽譜（孤高の戦い）・セブンネット限定特典オリジナルドットラゲッジタグよろしくお願いします。#PS5#PlayStation5#プレステ5#プレイステーション5#ゲーム#RPG#FINALFANTASYXVI#ファイナルファンタジー16#FF16
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