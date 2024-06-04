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ぷちサンプルシリーズ　ぷちストア
商品番号 D45044917577
商品名

ぷちサンプルシリーズ　ぷちストア
ブランド名 リーメント
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

食玩王国で10/9発売されたもので、購入後未開封です。スーパーマーケットのお買い物商品のミニチュアです。細かいところまで忠実に作ってあり本物みたいで可愛いです。未開封のまま段ボールの箱に入れて送ります。送料が高いのでお値段が高くなりました。ご了承下さい。定価は3640円でした。全8種類①毎日の必需品②調味料のまとめ買い③肉の日は贅沢しちゃおう♪④いつものストック⑤明日のお弁当は、、、⑥鶏鍋にしようかな⑦今日の特売品⑧朝ごはんも買っておこう
http://narcologia.ru/goods/assessor76403.html
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