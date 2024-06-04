ぷちサンプルシリーズ　ぷちストア

食玩王国で10/9発売されたもので、購入後未開封です。スーパーマーケットのお買い物商品のミニチュアです。細かいところまで忠実に作ってあり本物みたいで可愛いです。未開封のまま段ボールの箱に入れて送ります。送料が高いのでお値段が高くなりました。ご了承下さい。定価は3640円でした。全8種類①毎日の必需品②調味料のまとめ買い③肉の日は贅沢しちゃおう♪④いつものストック⑤明日のお弁当は、、、⑥鶏鍋にしようかな⑦今日の特売品⑧朝ごはんも買っておこう