ゼベワン 公式 ペンライト ZB1 ZEROBASEONE ペンコン

ZB1zerobaseone2023FAN-CONACRYLICLIGHTSTICKサイズ:84×222×20mm新品未使用未開封海外製品の為、多少の傷等あると思います気になる方神経質な方はご購入お控えくださいませプチプチ、段ボール箱にて発送です。※即購入可能です。※値下げ不可。値下げコメント返せません。※必ずプロフ必読ください。※神経質な方はご購入をお控え願いますようお願いします。※お取り置きは5日以内なら可能です。コメント下さい。※輸入品の為外箱に多少の傷や凹みがある場合がございます。予めご了承ください。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。ゴヌクキムテレハンユジンリッキーキムジウンキムギュビンジャンハオソクマシューソンハンビン



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