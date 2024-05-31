■動作確認済み■希少美品『囲碁入門』ファミコン

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ご覧頂きありがとうございます。◆ファミコン◆希少な商品『囲碁入門』箱と説明書付きです。これだけ状態の良い囲碁入門は珍しいのでは…箱はピシッとしてます。箱の耳は4枚あります。■動作確認済み■年代物商品の為、細かな傷や汚れ等がございます。中古品にご理解ある方でお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。購入後の返品は一切お受け出来ないのでご了承下さい。よろしくお願い致しますm(__)m#ファミコン#スーパーファミコン#レアソフト#レアカセット#レアファミコンカセット#ヴィンテージ#ビンテージ#レトロ#ファミリーコンピュー#ファミコンカセット#ファミコン本体#ファミコンまとめ売り#レア#ファミコンソフト#レトロ#希少#ディスクシステム#ツインファミコン#ヴィンテージ#ビンテージ#スーパーファミコン#ファミコン必勝本 #年代物#ファミコン#ファミリーコンピューター#PC#ゲーム#テレビゲーム