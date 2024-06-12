ニンテンドー　初期　DS

※箱不要の場合は400円お値引き致します！！ニンテンドー初期DS本体機器2つ両方ともタッチペンあり。白い方のみ箱、説明書があります。充電器通電時々接触不良がみられます。本体動作確認済み。初期化済み。ソフト脳トレ、おいでよどうぶつの森、マリオカート付きです！ソフトはリセットしておりません。古いものであること、使用品ですので十分ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。バラ売りはいまのところ考えておりません。傷は写真の通りございますが、綺麗に使っていたためまだまだお使い頂けるかと思い出品に至りました。ゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



ニンテンドーDS プラチナシルバー【メーカー生産終了】



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