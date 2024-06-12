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ニンテンドー　初期　DS
商品番号 T51735424600
商品名

ニンテンドー　初期　DS
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※箱不要の場合は400円お値引き致します！！ニンテンドー初期DS本体機器2つ両方ともタッチペンあり。白い方のみ箱、説明書があります。充電器通電時々接触不良がみられます。本体動作確認済み。初期化済み。ソフト脳トレ、おいでよどうぶつの森、マリオカート付きです！ソフトはリセットしておりません。古いものであること、使用品ですので十分ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。バラ売りはいまのところ考えておりません。傷は写真の通りございますが、綺麗に使っていたためまだまだお使い頂けるかと思い出品に至りました。ゲーム機本体種類:NINTENDODSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
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