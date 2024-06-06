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SCUF REFLEX FPS スカフ リフレックス スチールグレー
商品番号 D54892641898
商品名

SCUF REFLEX FPS スカフ リフレックス スチールグレー
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 15,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカフリフレックスFPSモデルになります！購入後2ヶ月程使用しましたが、背面パドルが自分には合わず手放します。替えのスティックは凸タイプのみ30分使用しました。目立った傷等は見られませんがあくまで中古品と言う事でご理解ある方お願いします。故障・不具合、リマッピング等どれも異常ありません！通常通り動作します！ラバーグリップ搭載により、コントローラーが手から滑るなどのストレスも無く、また、フリークも搭載可能な設計になっているので本当におすすめです。付属品　写真の物が全てになります。購入時の箱スカフオリジナル充電ケーブル別売りスティック4つ#スカフリフレックス#SCUF#スカフ#PS5
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