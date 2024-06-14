【液晶美品】 Newニンテンドー2DS LL ブラック×ライム 本体 動作品

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「Newニンテンドー2DSLLブラック/ライム」任天堂本体、タッチペン、ACアダプター全体的に細かなスレやキズはありますが動作に支障はございません。画面は上下とも保護フィルムが貼ってあります。※貼ったままの現状販売とさせていただきます。各ボタン操作、各スティック操作、タッチペン操作、ソフト読み込み、sdカード読み込み、スピーカー音、音量調整、カメラ機能、Wi-Fi接続、画面発色、充電、全て問題ありませんでした。動作確認済み送料無料即購入OK値下げは出来ません#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS