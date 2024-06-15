任天堂 初代 ゲームボーイ カセット3セット付き

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商品詳細
任天堂初代ゲームボーイ本体カセット3セット付きスーパーマリオ6つの金貨星のカービィ元祖!!ヤンチャ丸中古多少色焼け等ございます。フロントカバー無し動作確認済みですが年代ものとなりますのでご理解頂きますようよろしくお願いいたします。
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