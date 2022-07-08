【US限定】NMIXX A MIDSUMMER サイン入りポストカード付

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★AMIDSUMMERNMIXX’SDREAM アメリカ限定 直筆サイン入りポストカード付きご覧いただきありがとうございます。NMIXXのアメリカ版公式ショップでアメリカ国内発送限定で販売されている「AMIDSUMMERNMIXX’SDREAM（SIGNED）」です。米国内で購入後、日本に転送したものです。7枚購入しましたが、7枚全てがアテネverでソリュンのサイン入りポストカードだったため、その中の1枚を今回出品しました。内容物（画像１枚目に写っているものが商品の全てです）・CD・フォトブック・ステッカー・しおり・ポラロイドカード・フォトカード・サイン入りポストカード・画像3枚目＝ポストカード表面・画像4枚目＝ポストカード裏面（ソリュン直筆サイン入り）・画像5枚目＝US版公式ショップ購入時のスクリーンショット・画像6枚目＝購入時に送られてきたメールです状態：誰のサインか確認するために開封していますが、それ以外は一切未使用です。発送：らくらくメルカリ便のネコポス（匿名配送）梱包：ビニール袋に入れてエアクッションで保護の上、ネコポス用段ボール箱に入れての発送を予定しています。発送中の破損や御客様の住所誤記入での未着等は責任を取れませんので購入前に登録の住所氏名を御確認願います。★海外製品のためパッケージの状態や封入品の初期傷などある場合もございます。ご了承頂ける方のみご購入お願い致します。★値下げ交渉はご遠慮ください。