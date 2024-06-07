

サクッと資格取得に！医療事務講座テキスト（2023年3月購入品） サクッと資格取得に！医療事務講座テキスト（2023年3月購入品）



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〜ご覧頂きましてありがとうございます〜こちらは…キャリカレ医療事務講座のテキストです。2023年の3月に購入し受験が終わりました。初心者向けでサクっと資格が取れました。テキストは7冊です。①医療保険制度、法規概論②レセプト算定ガイド１③レセプト算定ガイド２④サポートブック⑤例題集⑥添削問題⑦ホスピタリティマインド※面接合格ガイドブックはございません。※キャリカレのサポートはお受けになれません。※添削問題の答えはありません。※添削指導もお受けになれません。テキスト①医療保険制度の52〜53頁にはマーカーライン付けがあります。お品の状態は「やや傷あり」といたしました。他には目立った汚れや破れはございません。ざっくり点検した際は他に書き込み等は見受けられませんでしたが、もしかしたら他にも書き込み等があるかもしれません。USED品にご理解ご了承の上でご検討お願いいたします。配送は簡易梱包でお送りいたします。梱包に使用いたします封書や紙袋等はリサイクルを使用する場合もございますこと予めご了承お願いいたしますm(__)m#医療事務#クリニック事務#医療事務講座#キャリカレ