仲野太賀　川島小鳥　(世界)2

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商品詳細
仲野太賀 川島小鳥 (世界)2購入後一度開封してみた後に、袋に戻し本棚で保管しておりました。購入時についてきた付録等もそろっています。すれ、焼け、破れ等無い新品に近い品です。#仲野太賀#川島小鳥
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