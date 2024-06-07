EXILE 三代目 NAOTO 日本代表 レプリカユニフォーム adidas

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商品詳細
EXILE三代目NAOTO日本代表アディダスレプリカユニフォーム実際にライブへ行った際に使用していたため、多少の使用感等ございます。気になる部分はコメント頂ければ、写真を追加させて頂きます。おまけに三代目ツアーBLUEPLANETのガチャ等お付けさせて頂きます。宜しくお願い致します。EXILE三代目JSoulBrothersNAOTO直人
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