トップサン　ポケモンカード　ピカチュウ　ライチュウセット　裏青

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商品詳細
···ポケットモンスター子供の頃、集めていたポケモンカードコレクション整理のため、出品いたしますピカチュウはお気に入りだったので小傷ありですがシミなどはありませんライチュウは美品かと思います素人保管です細かい方はご遠慮ください匿名配送での発送ですよろしくお願いいたします
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