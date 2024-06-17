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トップサン　ポケモンカード　ピカチュウ　ライチュウセット　裏青
商品番号 H24287836668
商品名

トップサン　ポケモンカード　ピカチュウ　ライチュウセット　裏青
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 3,203 円
在庫状況 あり

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商品詳細

···ポケットモンスター子供の頃、集めていたポケモンカードコレクション整理のため、出品いたしますピカチュウはお気に入りだったので小傷ありですがシミなどはありませんライチュウは美品かと思います素人保管です細かい方はご遠慮ください匿名配送での発送ですよろしくお願いいたします
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