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商品詳細
岡山県備前焼人間国宝藤原啓(次男)藤原恭助作備前志野大壺(昭和14年生まれ)長年保管していた為、共箱に汚れがあります(写真をご参考に)。ご理解の頂ける方にお買い上げ下さいます様にお願い致します。サイズ高さ約31.0㎝巾約28.0㎝多少の誤差は、お許し下さい。重さ約7.05kg藤原先生の若い頃の作品です。ふっくらとした形が、とても良いですね！
http://narcologia.ru/goods/kindness299805.html
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