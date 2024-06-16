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草風　掛け軸
商品番号 X25187802010
商品名

草風　掛け軸
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い家を壊すときに持って帰ったものですが、家のインテリアに合わずしまっておいたのでどなたかお譲りしますこのような品に詳しくないので品名などタイトルのようなのなわからないですすいません何十年も前に買ったものらしいですが、当時30万円で購入したものみたいです^^何十年も掛けてあったので絵に劣化はありませんが経年のシワシミが少し、紐のところなどの損傷あります。入れ物はないです！#掛け軸　#草風　#骨董品　#古美術
http://narcologia.ru/goods/calling944050.html
http://narcologia.ru/goods/marshal520480.html
http://narcologia.ru/goods/navigate184430.html
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