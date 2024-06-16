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古い家を壊すときに持って帰ったものですが、家のインテリアに合わずしまっておいたのでどなたかお譲りしますこのような品に詳しくないので品名などタイトルのようなのなわからないですすいません何十年も前に買ったものらしいですが、当時30万円で購入したものみたいです^^何十年も掛けてあったので絵に劣化はありませんが経年のシワシミが少し、紐のところなどの損傷あります。入れ物はないです！#掛け軸 #草風 #骨董品 #古美術