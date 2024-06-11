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美人画 玉泉 絹本 絵画
商品番号 M21589612548
商品名

美人画 玉泉 絹本 絵画
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 8,712 円
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商品詳細

玉泉の美人画絵画で絹本です。とても繊細な色合いと品のある美人画です。古い物で若干シミが御座います。神経質な方はご遠慮下さい。額サイズ横69縦63.5厚み4.2検索キーワード絵画玉泉伊東深水中国中国美術螺鈿唐木骨象牙象鹿角鯨牙中国古玩黄銅時代箪笥水屋食器棚飾り棚キャビネット箪笥昭和レトロ大正大正ロマンケビントミッドセンチュリーワインセラー店舗什器ゆらゆらガラス古ガラス和ガラス古民家古民具欄間建具障子インテリア小物入れヴィンテージラスター飾り壺アンティークドール市松人形ビスクドール古布襤褸ぼろ藍染中国美術ちゃぶ台丸テーブル骨董アンティーク漆器白蝶貝円卓衝立和家具和箪笥カフェヴィンテージ文房具雑貨本棚シャビー
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