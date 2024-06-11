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- 【最新VER.】世界２位 WCS 2023 準優勝デッキ サーナイトexデッキ
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商品詳細
~世界2位~TordReklev選手使用WCS2023横浜準優勝サーナイトexデッキ新品スリーブに入れ替え迅速丁寧に発送させて頂きます。最短翌日のお届けです♪★変更したいカードや追加してほしいカードなどございましたらお気軽にご相談ください。★おまけでコイン、ダメカン、vstarマーカーをお付けできますのでご希望のかたはご連絡ください(^^)/検索用↓ジムバトル優勝デッキアルカナシャインリファインバトルVIPパスサーナイトデッキシティリーグ優勝デッキ大会優勝デッキ本格構築デッキガチ構築デッキ構築済みデッキ
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