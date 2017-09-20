Aclam GUITARS Smart Track XS2 値下げ交渉もどうぞ

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AclamGUITARSSmartTrackXS2のエフェクターボードです。別のボートを購入したので出品します。4〜5年ライブでかなり使っていたので傷や汚れは結構ありますが、機能に問題はありません。付属品は以下になります。ケースは純正のものではありませんが、ピッタリ入ります。Fasteners32個360度Fasteners12(円形の)POWERSUPPLYSUPPORTUNIVERSAL2個(パワーサプライ固定用アクセサリ)MONOM80CLUB-V2-BLKPedals\u0026PedalboardsCases(新品未使用品)値下げ交渉もお気軽にどうぞ。