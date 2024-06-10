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リトルジャマー meets KENWOOD
商品番号 A63387014779
商品名

リトルジャマー meets KENWOOD
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BANDAILITTLEJAMMERmeetsKENWOODリトルジャマー5体＋リモコン＋本体付属カートリッジ’1本「ピアノ」「ギター」「ドラムス」「ウッドベース」「サックス」の５人のプレイヤーが音にあわせてリズミカルな動きをしながらセッションを奏でます。※動作確認済みです。※写真には映ってはいませんが本体にカートリッジが内臓されてます。ACアダプター,ロムカートリッジ,リモコンリトルジャマー本体およびカートリッジに外箱と説明書はありません。生産中止のお品なので貴重だと思います！この機会にぜひ。自宅保管のお品ですのでご理解いただける方、よろしくお願い致します。#リトルジャマー#LITTLEJAMMER#バンダイ#BANDAI#音楽#ジャズ
http://narcologia.ru/goods/competitive983281.html
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