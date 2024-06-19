藤井風　Tシャツ　Lサイズ

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商品詳細
簡易梱包、簡易発送藤井風グッズTシャツHEHN顔Tシャツ(ヘン顔T)Lサイズ変顔ビッグTシャツ『最近のお気に入り。わしも堂々と着てます。』綿100％＜Lサイズ＞デビューアルバム時に購入したもので、暗所にて保管していました。パッケージの袋の小傷、シワはご了承ください。折りたたんでの発送となりますよろしくお願いします
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