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佐々木禅　土面天目 茶碗 共箱 印銘 茶道具 未使用 本物保証
商品番号 P72319038350
商品名

佐々木禅　土面天目 茶碗 共箱 印銘 茶道具 未使用 本物保証
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 30,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径14.5cm高さ7cm幻の作家と言われている佐々木禅の作品です。共箱、共布、印銘、陶歴付きです。こちら値下げ交渉は受け付けておりませんのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/smear299304.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford439473.html
http://narcologia.ru/goods/plaque386407.html

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