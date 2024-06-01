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商品詳細
直径14.5cm高さ7cm幻の作家と言われている佐々木禅の作品です。共箱、共布、印銘、陶歴付きです。こちら値下げ交渉は受け付けておりませんのでご理解ください。
http://narcologia.ru/goods/smear299304.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford439473.html
http://narcologia.ru/goods/plaque386407.html
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佐々木禅 土面天目 茶碗 共箱 印銘 茶道具 未使用 本物保証 | labiela.com
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佐々木禅 土面天目 茶碗 共箱 印銘 茶道具 未使用 本物保証 | labiela.com
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