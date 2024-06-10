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＃REMBRANDT レンブラント アーティスト用 ソフトパステル 90色セット
商品番号 H98546903537
商品名

＃REMBRANDT レンブラント アーティスト用 ソフトパステル 90色セット
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページの閲覧ありがとうございます(*^-^*)全文読んで、ご納得のうえ購入お願い致します。スムーズにお取引が出来るよう、心がけています。即購入OKです◎(^^)/※お値下げは行っておりませんのでご了承ください※状態画像の通りです。ご確認くださいm(__)m状態を画像でご確認の上、ご了承頂ける方のご購入をお待ちしておりますm(__)m自宅保管にご理解のある方のご購入をお待ちしておりますm(__)m親族より正規店購入品を譲って頂きました。○素人による採寸ですので誤差はご容赦ください。○詳細は画像にてご確認お願い致します。○細やかなシミ・スレ傷など見落としている場合があります…お店ではありませんのでご了承ください。○自宅保管品となりますので神経質な方はご遠慮ください。○夜間・土日の質問にはすぐに答えられない場合があります。☆★未開封品などもありますが、あくまでも中古品としてご納得頂ける方のみご購入ください☆★AX1アート　画材　ソフトパステル　芸術　美術絵画　絵具の種類...パステル
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