レトルト ラバーマスコットコレクション レトさん

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商品詳細
レトルトラバーマスコットコレクションの⑧のレトさんです即購入OK◎・ゆうパケットプラス専用箱＋水濡れ対策をし、発送いたします。・外箱はシールの付いていない裏面から開封しています(お写真2枚目)。箱は畳まずお送りいたします。レトルトローソンレトさん
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