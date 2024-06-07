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レトルト ラバーマスコットコレクション レトさん
商品番号 V81096820096
商品名

レトルト ラバーマスコットコレクション レトさん
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 6,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レトルトラバーマスコットコレクションの⑧のレトさんです即購入OK◎・ゆうパケットプラス専用箱＋水濡れ対策をし、発送いたします。・外箱はシールの付いていない裏面から開封しています(お写真2枚目)。箱は畳まずお送りいたします。レトルトローソンレトさん
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