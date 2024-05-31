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Dismaland Di-face Tenner バンクシー 10￡
商品番号 Y45959734093
商品名

Dismaland Di-face Tenner バンクシー 10￡
ブランド名 バンクシー
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※最終値下げ価格となります。本日、買い手がつかなければ、別のところへの出品となる商品になります。気になる方がいらっしゃったら、お早めにお願い致します。「DismalandDi-FacedTenner」は、バンクシーが「Dismaland」というテーマパークで発行した10ポンドの偽造紙幣です。この偽造紙幣は、イギリスの通常の10ポンド紙幣と似ているが、クイーン・エリザベス2世の顔にダイアナ妃の顔を合成したデザインが特徴です。これは、バンクシーのアートの中でも風刺的で社会的なコメントを込めた作品の一つです。「DismalandDi-FacedTenner」は実際の通貨としては使用できないため、法的な価値はありません。しかし、バンクシーのアート作品としての価値が高く、アートコレクターやファンの間で人気があります。オークションなどで取引されることがあり、コレクションアイテムとしての価格がつけられることもあります。価値は需要と供給によって変動するため、具体的な金額は時期や市場によって異なります。入手経路イギリス人の友人に好きなの1枚選んでと言われ頂いたものです。サイズ(mm)70x140-141mm※ケースは含まれておりません。最終値下げ価格です。#バンクシー#偽札#ディスマランド#レア#アート
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