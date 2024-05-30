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中国　蜜蝋琥珀　布袋像　置物　唐木台・時代箱付　C　5281A
商品番号 E44840238761
商品名

中国　蜜蝋琥珀　布袋像　置物　唐木台・時代箱付　C　5281A
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（唐木台付）高さ約26cm（布袋像）高さ約23cm　幅約19cm×12cm　重さ約2696g擦り傷のような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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中国　蜜蝋琥珀　布袋像　置物　唐木台・時代箱付　C　5281A
中国 蜜蝋琥珀 布袋像 置物 唐木台・時代箱付 C 5281A - 彫刻/オブジェクト

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