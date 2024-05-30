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- 中国 蜜蝋琥珀 布袋像 置物 唐木台・時代箱付 C 5281A
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商品詳細
大きさ （唐木台付）高さ約26cm（布袋像）高さ約23cm 幅約19cm×12cm 重さ約2696g擦り傷のような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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