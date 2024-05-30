【送料無料‼︎】値下げしました！こぼし　茶道具　建水　陶器

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【こぼし】茶道具建水■サイズ■口径:約13.3㎝高さ:約7.5㎝重さ:約432g素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。詳しいことはよくわかりませんので写真をご覧の上ご購入ください。平日のみの発送になります。（土日祝の発送はご容赦下さい）どうぞよろしくお願いします。#こぼし#茶道具#建水ysup