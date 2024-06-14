ブラッキーデルタ種良品

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商品詳細
即購入、無言購入okです、濡れ折れ対策して発送致します。大幅な値下げ交渉は❌商品の状態欄を確認の上、購入をお願い致します。凹み汚れなく昔のカードの割には状態良好ですが、裏面右に小さな白かけあります。ブラッキーのため今後も高騰の可能性は大きいです。大幅値下げの超大特価です。
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