BUMP OF CHICKEN☆2008年ホームシップ衛星☆バンプオブチキン

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BUMP OF CHICKEN 観客と共振するリアルな歌詞 - 日本経済新聞 BUMP OF CHICKEN 観客と共振するリアルな歌詞 - 日本経済新聞



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お値下げ不可でお願いします。バラ売りは致しておりませんが、まとめ買いは大歓迎です。お気軽にお声掛けください。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！2008年ホームシップ衛星グッズ・Tシャツ（L）3000円・タオルグレー（沖縄限定） 1800円・タオル白 1800円 （シミがある箇所あり、写真3）・リストバンド2種 2000円 合計8600円素人検品ですが、比較的美品だとは思います。ただしあくまでも素人検品、素人保管になりますので、見落としがあるかもしれません。20年近く前のグッズになりますので、経年劣化は必ずあるものとお考え下さい。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。ビニール梱包されておりますので、商品自体を軽く圧縮し積み重ねる形で、段ボール箱に入れて、メルカリ便宅急便サイズで発送させていただきます。よろしくお願いいたしますm(__)m