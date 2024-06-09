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【セール！！】CHAGE\u0026ASKAテディベア限定ぬいぐるみ　シリアルナンバー付
商品番号 B46291603660
商品名

【セール！！】CHAGE\u0026ASKAテディベア限定ぬいぐるみ　シリアルナンバー付
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,022 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完全受注生産のCHAGE\u0026ASKA『TheLive』メモリアルテディベア　シリアルナンバー付限定品です。1度も箱から出さずに収納しておりました。ですが20年ほど前の商品なので色落ちや箱の傷がございます。神経質な方はご遠慮ください。値段交渉可能です。
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