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スーパーロボット大戦 究極造形可動 アルトアイゼン
商品番号 A55002660124
商品名

スーパーロボット大戦 究極造形可動 アルトアイゼン
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ご購入前にプロフィールご参照お願い致します。画像のものが全てになりますご確認下さい。■外箱に少しダメージがあります。■写真10枚目、右肩の開け閉め出来る部分がカッチリ閉まりません。
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