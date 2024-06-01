La Rosa カホンケース

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商品詳細
LaRosaカホンケース【ケースのみ。カホン本体は付属しません】未開封・未使用。商品の状態は画像を参考にしてください。外装には擦れがあります。確認したところ、大きなダメージは見当たりませんが、見落としがある可能性があります。個人で長期保管していた物なので、細部を気になさる場合は購入をお控えください。発送は、袋等による簡易梱包となります。#LaRosa#ヤマハ
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