掛け軸　妙心寺、天祥寺　坐忘庵、浩堂の書、画賛　茶道具、茶掛　書画、骨董品、美術

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商品詳細
妙心寺、天祥寺の浩堂老師(号、坐忘庵)の書、画賛です。肉筆、共箱画には寬翆と印がありますが詳細なことはわかりません。多少の汚れ等あると思いますが、経年のわりに良い状態と、思います。長さ127幅54.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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