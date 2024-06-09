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掛け軸　妙心寺、天祥寺　坐忘庵、浩堂の書、画賛　茶道具、茶掛　書画、骨董品、美術
商品番号 D57610355571
商品名

掛け軸　妙心寺、天祥寺　坐忘庵、浩堂の書、画賛　茶道具、茶掛　書画、骨董品、美術
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

妙心寺、天祥寺の浩堂老師(号、坐忘庵)の書、画賛です。肉筆、共箱画には寬翆と印がありますが詳細なことはわかりません。多少の汚れ等あると思いますが、経年のわりに良い状態と、思います。長さ127幅54.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/financier542360.html
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