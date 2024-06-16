シュガ直筆サイン入り超大型写真‥SUGA…BTS…防弾少年団…

シュガ直筆サイン入り超大型フォト…SUGA新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。SUGA韓国の男性ラッパー、作曲家、編曲家、作詞家、音楽プロデューサー。7人組男性ヒップホップグループBTSのメンバー。本名はミン・ユンギ。ソロ名義はAgustD、アンダーグラウンド時代の名義はGloss。生年月日：1993年3月9日(年齢30歳)出生地：太田洞身長：174cm兄弟姉妹：MinGeum-jae値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。