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YAMAHA MX61 ➕ヤマハ電子ペダル➕スタンドセット
商品番号 X69181261604
商品名

YAMAHA MX61 ➕ヤマハ電子ペダル➕スタンドセット
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前に中古で購入したMX61です。主に宅録で使用していました。シールを貼っていた箇所があるので、そこだけ色が少し燻んでいます。3枚目と4枚目をご確認ください。使用する分には問題ありません。おまけでヤマハ純正のピアノペダルとplaytechのスタンドをおつけします。アダプターとUSBケーブルも同梱します。よろしくお願いいたします。発送は専用の段ボールに入れてお送りします。YAMAHAMX61ヤマハ#ヤマハ#YAMAHAMX61
http://narcologia.ru/goods/flight748528.html
http://narcologia.ru/goods/reboot693936.html
http://narcologia.ru/goods/peroration282315.html
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