YAMAHA MX61 ➕ヤマハ電子ペダル➕スタンドセット

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2年前に中古で購入したMX61です。主に宅録で使用していました。シールを貼っていた箇所があるので、そこだけ色が少し燻んでいます。3枚目と4枚目をご確認ください。使用する分には問題ありません。おまけでヤマハ純正のピアノペダルとplaytechのスタンドをおつけします。アダプターとUSBケーブルも同梱します。よろしくお願いいたします。発送は専用の段ボールに入れてお送りします。YAMAHAMX61ヤマハ#ヤマハ#YAMAHAMX61