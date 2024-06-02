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茶道具　輪島塗　川岸充雅作　本乾漆手造り　茄子飾り香合　共箱　M　R5396
商品番号 P37339712450
商品名

茶道具　輪島塗　川岸充雅作　本乾漆手造り　茄子飾り香合　共箱　M　R5396
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 8,274 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約４．７cm　幅約９．７cm×約４cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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