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Blackstar ブラックスター ID:Core V3 Stereo 10
商品番号 G86392206358
商品名

Blackstar ブラックスター ID:Core V3 Stereo 10
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げしました。13000⇒12000⇒11000⚫BlackstarブラックスターID:CoreV3Stereo10⚫10w⚫使う事が無いので出品します。写真に写ってる物全てです。保証書ありです。⚫動作確認済みです。いい音出ます。⚫アンプ種類...プリアンプ（コントロールアンプ）
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