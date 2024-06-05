Mr.Children ミスチル　B-SIDE 販売促進ポスター

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Mr.ChildrenB-SIDE販売促進用 非売品ポスターになります。今では手に入らない貴重なお品です。大切にして頂けるファンの方にお譲りする事ができたら嬉しいです。裏面に「ミスターチルドレン 〇〇(出品者の名前)」記載あり。名前の部分は修正ペンで消させて頂きます。テープを剥がしたような跡もあります。表面はとても綺麗な状態なので気にならないかと思います。額縁は商品に含まれません ポスターのみの販売となります。サイズはB2になります(72.8cm×51.5cm多少の誤差有り)※予告なく出品停止、価格変動する場合があります。※転売目的の購入は固くお断りしております。※購入希望者の方は一度コメントをお願い致します。