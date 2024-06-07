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バタフライアート　アフリカ　額
商品番号 O35312254824
商品名

バタフライアート　アフリカ　額
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,268 円
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商品詳細

海外で購入実物の蝶の羽で手作りしたアートピクチャーデザインとアレンジはアフリカのアーティストによるものです。アフリカの民族衣装の女性の農作業の様子を、色の異なる蝶の羽を組み合わせてリアルに表現。自然死した蝶の羽を使用。その後、天候風土により変化しないように特別な処理を施してあります。蝶の鱗粉が飛んでいる部分があります。額縁の所々にサビがあります。(写真1でご確認ください)サイズは約14×22cm#蝶　#蝶々　#チョウ　#バタフライアート#額　#絵画#絵　#アフリカ　#民芸品#アート　#虫#民族　#農作業　#餅つき　#女性　#ビンテージ蝶羽根昆虫レアコレクター水差しマジック水筒地中海モロッコエジプト靴ブーツ民芸品工芸民族織物絨毯皮革タペストリー海外雑貨輸入アラビアアラブアフリカチュニジアペルシャ絨毯エスニック北欧インテリア壁飾り壁掛けラグ置物インテリア玄関木鳥ラクダ砂漠
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