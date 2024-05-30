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松田聖子 コンサートグッズ うちわ 14枚
商品番号 O54682365910
商品名

松田聖子 コンサートグッズ うちわ 14枚
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 2,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆松田聖子◆グッズ種類...うちわ14枚１段目左から199719982000200120032005２段目左から2006200620072007200820123段目左から20092018年のコンサートグッズ今回自宅の荷物の整理で出品致します。本当の聖子さんファンの方に引き継いでいただければと思ってます。宜しくお願いします。※配送時はエアーパッキンで巻いて箱か紙袋に入れて送る予定です。※14本セット価格です。※1977～2008年のうちわはそこまでは出回ってないと思いますので貴重アイテムです。※詳細は写真を引き伸ばして確認してください。#松田聖子#80年代アイドル#コンサートグッズ#うちわ
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