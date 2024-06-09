雨端硯　雨宮弥兵衛　竜雲硯　雲龍　雨畑硯　書道　甲斐雨端硯本舗

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甲斐雨端硯本舗おそらく第十二代の雨宮弥兵衛作です。この竜雲の型は人気で定価も高いです。外寸約9×15㎝厚み約2.2㎝墨池部の深さ約1㎝比較的キレイなお品ですが画像もご参照の上ヴィンテージの保管品にご理解下さいます方のご購入をよろしくお願いいたします。現状のまま木箱ごとメルカリ宅急便コンパクトで発送させて頂く予定です。よろしくお願いいたします。書道・習字用品···硯