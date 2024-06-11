【極美品】プテラV SA

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ポケモンカードプテラVSA自引きコレクションからの出品です。スリーブ、ハードケースに入れ除湿ケースで保管していました。写真は柔らかいスチレンボードの上で撮っています。白かけ、折れ、スレ、傷等は見受けられません素人目によるものである事はご了承くださいませ。写真の取り直し等もお伺い致します。発送は写真1枚目のままスリーブの上にハードケースをつけそれを包んで折れ濡れ防止してお送り致します。ご要望でしたらSR等数枚おまけをお付け致しますのでお申し付けください。トラブル防止のため基本的に不良以外の返品は受け付けておりません。ご了承ください。コメント中でも即購入の方を優先致します。発送方法も変更可能ですので何かありましたらコメント頂けると幸いです。