【未開封】東京ディズニーシー TDS 20周年 クリスタルスフィア 14点セット



東京ディズニーシー20周年記念グッズ「クリスタルスフィア」発売決定 ...



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東京ディズニーシー20周年記念グッズ】念願のクリスタルスフィアを手に ...



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東京ディズニーシー20周年】自分でデザインできる！「クリスタル ...



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東京ディズニーシー20周年記念グッズ】念願のクリスタルスフィアを手に ...

⚠️コンビニ/ATM支払いの方は、24時間以内に入金出来る方のみ。入金予定日ご連絡ください。即購入可未使用未開封同梱以外のお値下げ不可プロフィール必ずご確認下さい。東京ディズニーシーTDS20周年クリスタルスフィア 14点セットセット内容①ベース：シャイニングムーン②クリスタルパーツ：20周年③イヤーパーツ：ミッキー④アルファベットパーツ：D、R、E、A、M、（ミッキーマーク）、（ミッキーマーク）、（スター）の8つ⑤チャーム：20周年ロゴ（SteptoShine！）⑥チェーン⑦クレイドルオンラインで購入しました。暗所にて保管しておりました。あくまで人の手に渡った中古品ですので、見逃している汚れや傷等ある場合がございます。ご理解頂けない方は購入をお控え願います。プチプチでくるみ、ゆうパケットプラス専用箱に入れて発送いたします。他にも出品しておりますので、合わせてのご購入の場合や、何かご質問等あれば、ご購入前にコメントお願いいたします。